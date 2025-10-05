Crollano due pini per il maltempo a Jesolo | situazione sotto controllo

«Il forte maltempo di questa mattina ha causato la caduta di due pini, uno in via Bafile all'altezza dell'hotel Nazionale e l’altro in via Altinate. Nessun danno a persone. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e Jesolo patrimonio per la gestione della viabilità e la rimozione dei tronchi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

