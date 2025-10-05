crolla una scuola 37 morti e decine di dispersi

Un boato improvviso, poi il silenzio e la polvere. A Giava, in Indonesia, una scuola è crollata travolgendo alunni e insegnanti che si trovavano all’interno dell’edificio. Il bilancio è drammatico: 37 vittime accertate, 104 persone tratte in salvo e 26 ancora disperse, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. “ Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte ”, ha dichiarato Yudhi Bramantyo, direttore delle operazioni dell’ Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, che coordina le operazioni sul posto. I soccorsi: aiuti con escavatori e cani addestrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

