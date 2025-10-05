Crolla una scuola 37 morti e decine di dispersi
Un boato improvviso, poi il silenzio e la polvere. A Giava, in Indonesia, una scuola è crollata travolgendo alunni e insegnanti che si trovavano all’interno dell’edificio. Il bilancio è drammatico: 37 vittime accertate, 104 persone tratte in salvo e 26 ancora disperse, secondo quanto comunicato dalle autorità locali. “ Domenica mattina sono state recuperate 141 persone: 104 sono in salvo e 37 sono morte ”, ha dichiarato Yudhi Bramantyo, direttore delle operazioni dell’ Agenzia nazionale di ricerca e soccorso, che coordina le operazioni sul posto. I soccorsi: aiuti con escavatori e cani addestrati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: crolla - scuola
Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni
Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India
India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti
Crolla il soffitto in una scuola: studenti illesi. Erano allo sciopero per la Palestina - facebook.com Vai su Facebook
Crolla una scuola in Indonesia: secondo le ricostruzioni, l'edificio avrebbe subito un “collasso pancake” https://geopop.it/SMbxq #30settembre2025 - X Vai su X
Crolla una scuola in Indonesia: aumenta il numero di morti e dispersi - Tragedia a Sidoarjo: crolla una scuola in Indonesia, decine di studenti tra feriti e dispersi, tre morti accertati ... Si legge su notizie.it
Crolla una scuola a Giava in Indonesia: diversi morti e decine di dispersi - Almeno tre studenti sono morti e decine risultano dispersi dopo il crollo di una scuola islamica nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia, secondo quanto riferito dalle autorità. Segnala tg.la7.it