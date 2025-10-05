Crociere a Salerno | ottobre di nuovi approdi il calendario

E' attraccata oggi, 5 ottobre, l’Oceania Marina al Terminal Crociere Zaha Hadid di Salerno con i suoi 1.192 i crocieristi che, nonostante la pioggia, si sono dedicati alle escursioni tra le vie del centro città e la Costiera Amalfitana. Lo scalo della Oceania Marina inaugura una settimana densa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it