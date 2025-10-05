Croatti | Ci hanno trattato come terroristi

"Abbiamo partecipato alla missione come attivisti. A bordo della Flotilla c’erano soltanto scatoloni pieni di cibo. Invece ci hanno minacciato come terroristi". A raccontarlo è stato ieri mattina Marco Croatti, senatore riminese del M5s, nella conferenza stampa a Roma insieme agli altri parlamentari con lui a bordo della Flotilla. Croatti, il deputato Arturo Scotto (Pd) e le europarlamentari Annalisa Corrado (Pd) e Benedetta Scuderi (Avs) sono stati rimpatriati già venerdì. Croatti ha ripercorso i momenti dell’ intercettazione della Global Sumud Flotilla, con i militari israeliani che "passavano da una barca all’altra usando gli idranti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

