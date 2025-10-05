Cristiana Capotondi ha un nuovo fidanzato ma non è il padre di sua figlia | ecco il suo nuovo amore dopo Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi volta pagina dopo la lunga storia con Andrea Pezzi: l’attrice ha un nuovo fidanzato, mentre resta segreto il nome del padre della piccola Anna. Leggi anche: Chi è Cristiana Capotondi? Biografia e curiosità Cristiana Capotondi, tra i volti più amati del cinema e della televisione italiana, non smette di far parlare di sé. Non solo per i successi professionali, tra cui la recente fiction di Rai Uno La ricetta della felicità, ma anche per i capitoli importanti della sua vita privata. Dopo quindici anni accanto ad Andrea Pezzi, l’attrice ha chiuso quella lunga relazione e oggi sembra aver ritrovato la serenità sentimentale con un nuovo amore, mantenendo però grande riserbo sulla sua identità. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Cristiana Capotondi ha un nuovo fidanzato, ma non è il padre di sua figlia: ecco il suo nuovo amore dopo Andrea Pezzi

