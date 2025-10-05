Crimini del cuore | quando l’ossessione prende il posto dell’amore
Ci sono storie d’amore che cominciano come un film romantico e finiscono come un thriller psicologico.Storie in cui l’amore, quello vero, cede il posto a qualcosa di più oscuro, più contorto, più pericoloso: l’ossessione.L’ossessione non si presenta subito con violenza. All’inizio si traveste da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: crimini - cuore
Halloween a Piacenza: Un tour tra misteri, crimini e fantasmi del passato Quando cala la notte e la nebbia avvolge i vicoli, Piacenza rivela il suo volto più oscuro. In occasione di Halloween, vi portiamo in un itinerario suggestivo tra crimini irrisolti, cospirazio - facebook.com Vai su Facebook