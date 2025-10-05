crepe in via frattina era stata inaugurata solo quattro mesi fa

"Crepe che affiancano la strada, visibili con chiarezza, a chi passeggia su un asfalto inaugurato appena quattro mesi fa". Succede in via Frattina a Vigarano Mainarda. Non passano inosservate. Se ne accorgono alcuni i cittadini. Coglie la segnalazione e la diffonde, con alcune considerazioni politiche che invitano gli enti ad una risposta, Agnese De Michele, consigliere comunale del gruppo ‘Costruiamo il futuro con te’. "Le condizioni in cui versa oggi via Frattina – dice – sono visibili con chiarezza". Servono risposte. Ma intanto un attacco: "Quella strada – ricorda – il 22 maggio scorso è stata riaperta con tanto di taglio del nastro, flash, post trionfanti e dichiarazioni roboanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

