Crampi Sinner si ritira a Shanghai Tornerà in campo il 15 a Riad

E’ finito con un ritiro il torneo di Shanghai per Jannik Sinner. Nel terzo turno dell’Atp 1000 contro l’olandese Griekspoor il tennista azzurro si è arreso ai crampi alla gamba destra sul 3-2 per l’olandese nel terzo set. Sinner ha accusato i primi dolori nel secondo set, poi ha ripreso bene giocando il suo solito tennis ma nel quarto game ha cominciando a zoppicare vistosamente tenendosi la gamba destra. A quel punto ha praticamente smesso di giocare aspettando soltanto il cambio di campo e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Ma non è bastato e Jannik ha ricominciato a zoppicare per poi comunicare all’avversario che non era più in grado di continuare. 🔗 Leggi su Panorama.it

