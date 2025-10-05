Crampi Sinner si ritira a Shanghai Tornerà in campo il 15 a Riad
E’ finito con un ritiro il torneo di Shanghai per Jannik Sinner. Nel terzo turno dell’Atp 1000 contro l’olandese Griekspoor il tennista azzurro si è arreso ai crampi alla gamba destra sul 3-2 per l’olandese nel terzo set. Sinner ha accusato i primi dolori nel secondo set, poi ha ripreso bene giocando il suo solito tennis ma nel quarto game ha cominciando a zoppicare vistosamente tenendosi la gamba destra. A quel punto ha praticamente smesso di giocare aspettando soltanto il cambio di campo e ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Ma non è bastato e Jannik ha ricominciato a zoppicare per poi comunicare all’avversario che non era più in grado di continuare. 🔗 Leggi su Panorama.it
Sinner, missione finale a Pechino compiuta: De Minaur ko. Sconfitti anche i crampi e un dolore al gluteo
Sinner sperimenta per due set, poi batte De Minaur tra fastidi al gluteo e crampi: a Pechino giocherà la settima finale in stagione
Sinner, vittoria a Pechino tra crampi e dolore: ma c'è un numero che lo avvicina al trono di Alcaraz
Crampi per Sinner a Shanghai: si ritira al 3° contro Griekspoor
Sinner-Griekspoor Masters Shanghai: Jannik si ritira nel terzo set, crampi e lacrime