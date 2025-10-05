Crampi per Sinner a Shanghai | si ritira al 3° contro Griekspoor
Nel 1000 di Pechino trionfano in doppio Errani e Paolini. ROMA - Giornata amara per Jannik Sinner. L'azzurro si è ritirato nel corso del terzo set del match dei sedicesimi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo Masters 1000 della stagione, con montepremi totale pari a 9.193.540 dollari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Sinner, missione finale a Pechino compiuta: De Minaur ko. Sconfitti anche i crampi e un dolore al gluteo
Sinner sperimenta per due set, poi batte De Minaur tra fastidi al gluteo e crampi: a Pechino giocherà la settima finale in stagione
Sinner, vittoria a Pechino tra crampi e dolore: ma c’è un numero che lo avvicina al trono di Alcaraz
