Cracker alla Fashion Week | Lo stile è gentilezza
C’era anche uno stilista cesenate alla Milano Fashion week, l’appuntamento più prestigioso per la moda ‘made in Italy’: parliamo di Simone Botte, fondatore e direttore creativo dell’etichetta di abbigliamento ‘ Simon Cracker ’. Fondato a Bologna nel 2015 e ormai conosciuto a livello nazionale, il brand è gestito, ora, dal solo Simone Botte: fino a qualche mese fa, il romagnolo era affiancato da Filippo Biraghi nella direzione creativa. Botte ha voluto inaugurare il nuovo capitolo professionale proprio a Milano, durante la Settimana della moda appena conclusa. Con il sostegno della madre Susi Foschi e degli amici, che hanno indossato gli abiti della nuova collezione, Simone Botte ha ripercorso i ricordi d’infanzia nella sua prima collezione donna, denominata " 4ever punkindness ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
