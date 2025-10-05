Cpr si accende il dibattito Azione e 5 Stelle dicono no ’Serve standard di dignità’

Lanazione.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Si accende il dibattito sui Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) dopo la richiesta del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna sull’utilità di un centro in Toscana. "I Cpr possono essere uno strumento utile per gestire l’ immigrazione irregolare, ma così come sono oggi non funzionano: i dati mostrano scarsa efficacia, costi elevati e condizioni di vita disumane per le persone trattenute". Inizia così la nota di ‘Azione’. "I dati Eurostat ci dicono che l’Italia esegue solo il 12% dei provvedimenti di espulsione. Un numero insufficiente a fronte dei costi, così i Cpr finiscono per essere dei lager di detenzione temporanea che non risolvono il problema alla radice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cpr si accende il dibattito azione e 5 stelle dicono no 8217serve standard di dignit2248217

© Lanazione.it - Cpr, si accende il dibattito. Azione e 5 Stelle dicono no ’Serve standard di dignità’

In questa notizia si parla di: accende - dibattito

Nella Valle della Biodiversità si accende il dibattito

Email al relatore generata da ChatGPT: la gaffe diventa virale e accende il dibattito sull’uso dell’IA tra studenti e docenti universitari

Ethereum sta diventando il nuovo Google? Il possibile obiettivo di ETH a 8.000 dollari accende il dibattito

Cerca Video su questo argomento: Cpr Accende Dibattito Azione