Cottafava e Dal Corso un set d’illusione in semifinale e poi la rimonta di Evans Budinger Usa-Brasile in finale dopo due anni e mezzo

Illusione per un set e poi sconfitta per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, che si arrendono alla rimonta di EvansBudinger nella semifinale del Challenge di Veracruz e in serata si giocheranno il terzo gradino del podio contro gli svizzeri HaussenerFriedli. Per un set gli azzurri hanno dato l’impressione di poter disporre a piacimento degli avversari, poi gli statunitensi hanno cambiato marcia e per gli italiani, al terzo tie break in quattro partite ad eliminazione diretta, complice anche un lieve calo dal punto di vista atletico, c’è stato poco da fare. Nel primo set grande equilibrio fino al 10-10, poi break micidiale di Dal CorsoCottafava, che hanno piazzato un 6-0 che non ha lasciato scampo agli americani, sconfitti con il punteggio di 21-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

