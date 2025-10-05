Inter News 24 Costacurta si deve ricredere. L’ex difensore elogia Dimarco e Bonny dopo il successo sulla Cremonese dell’Inter per 4-1. Billy Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista di SkySport, ha commentato la vittoria dell’ Inter contro la Cremonese, vinta 4-1 dai nerazzurri nella sesta giornata di Serie A con la rete di Bonny autore poi di 3 assist per Lautaro, Dimarco e Barella, analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu e il rendimento di alcuni protagonisti. Il netto successo dei nerazzurri ha consolidato la leadership in campionato e dato ulteriori conferme sulla qualità del lavoro svolto dall’allenatore rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com

Costacurta si deve ricredere: «C'erano dei giocatori sui quali nutrivo dei dubbi. Ci sono state queste risposte»