Così in campo Problemi di abbondanza per Calabro

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Sekulov, Abiuso. A disp.: Fiorillo, Garofani, Calabrese, Oliana, Bouah, Hasa, Belloni, Parlanti, Melegoni, Rubino, Arena, Torregrossa, Finotto. All. Calabro. JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Pierobon; Maistro, Piscopo; Burnete. A disp. Signorini, Boer, Reale, Bellich, Baldi, Stabile, Duca, Zuccon, Cacciamani, Mosti, De Pieri. All. Abate. Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Palermo di Bari e Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale: Bonacina di Bergamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

