Così in campo Problemi di abbondanza per Calabro
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Sekulov, Abiuso. A disp.: Fiorillo, Garofani, Calabrese, Oliana, Bouah, Hasa, Belloni, Parlanti, Melegoni, Rubino, Arena, Torregrossa, Finotto. All. Calabro. JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Pierobon; Maistro, Piscopo; Burnete. A disp. Signorini, Boer, Reale, Bellich, Baldi, Stabile, Duca, Zuccon, Cacciamani, Mosti, De Pieri. All. Abate. Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Palermo di Bari e Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale: Bonacina di Bergamo.
Napoli, problemi per Rrahmani in nazionale: il difensore costretto a uscire dal campo
Olimpia Milano in campo domani contro Derthona con 4 giocatori assenti. «Shavon Shields e Josh Nebo saranno inutilizzabili a causa di problemi muscolari riscontrati a Belgrado che sono oggetto di valutazione in queste ore. Oltre a loro non saranno disponi
Atp Shanghai 2025, tre italiani in campo oggi: domani tocca a Sinner Grande assente Carlos Alcaraz che ha dovuto dare forfait per alcuni problemi fisici