Così i pro Pal hanno minacciato una giornalista

Quello che è accaduto al termine della manifestazione autorizzata per la Palestina è ben noto e lo è anche perché giornalisti, cameramen e fotoreporter hanno seguito i facinorosi nonostante il pericolo. Seguire una manifestazione, specie se così violenta, non è facile: il rischio è quello di finire in mezzo a una carica della polizia o di ricevere qualche oggetto addosso tra quelli lanciati dai soliti manifestanti. Non è sicuramente un lavoro per tutti ma è dovere, e diritto, della stampa documentare quanto accade, perché la base di ogni democrazia che voglia essere considerata tale. A volte, purtroppo, succede che chi manifesta per la pace pretenda con violenza che i giornalisti non facciano il proprio lavoro ed è quanto accaduto nella notte di Roma a una giornalista dell'Adnkronos, agenzia di stampa tra le più autorevoli del Paese, che fin dal pomeriggio ha seguito la lunga manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

