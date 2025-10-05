Cos’è una stablecoin e perché nove banche si sono messe insieme per farne una in Euro

Non è solo una questione tecnologica e nemmeno finanziaria. La nuova stablecoin in euro, annunciata da nove grandi banche del Vecchio Continente, è innanzitutto una mossa geopolitica. Gli Stati Uniti dominano il settore e hanno visto negli ultimi anni un proliferare di stablecoin, ossia quelle criptovalute emesse da soggetti privati e progettate per mantenere un prezzo stabile. Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, aveva suonato l’allarme in tempi non sospetti: «La nuova politica relativa alle criptovalute è ancora più pericolosa dei dazi – ndr, in particolare quella sulle stablecoin denominate in dollari», avvertiva lo scorso aprile il titolare del Mef. 🔗 Leggi su Open.online