Cosa significa l’esultanza di Bonny con la mano sul volto

Cosa significa l’esultanza di Bonny. Bonny alla sua prima da titolare con la maglia dell’Inter si è presentato a San Siro contro la Cremonese con una rete e 3 assist. Una prestazione maiuscola, di personalità per l’ex Parma arrivato all’Inter nella scorsa sessione di mercato per poco più di 20 milioni di euro. Bonny si è integrato subito nelle tattiche nerazzurre, forte anche della già conoscenza di Chivu che lo ha allenato nella seconda parte di stagione a Parma. Bonny nella rosa dell’Inter è considerato il vice di Thuram, ovvero quel calciatore con caratteristiche tecniche importanti capace di segnare e far segnare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Cosa manca all’Inter per prendere Bonny dal Parma: decisiva l’ultima mossa fatta dai nerazzurri - I nerazzurri, sin dall'arrivo di Christian Chivu avevano individuato nel 21enne francese l'attaccante ideale per andare a rinforzare un reparto ora ... Scrive fanpage.it

Bonny promesso sposo dell’Inter: cosa manca per chiudere l’affare | CM.IT - Il club vicecampione d’Europa già nelle scorse settimane aveva creato i presupposti per l’ingaggio del giovane attaccante, dopo ... Da calciomercato.it

