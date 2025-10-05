Cosa significa l’esultanza di Bonny con la mano sul volto
Cosa significa l’esultanza di Bonny. Bonny alla sua prima da titolare con la maglia dell’Inter si è presentato a San Siro contro la Cremonese con una rete e 3 assist. Una prestazione maiuscola, di personalità per l’ex Parma arrivato all’Inter nella scorsa sessione di mercato per poco più di 20 milioni di euro. Bonny si è integrato subito nelle tattiche nerazzurre, forte anche della già conoscenza di Chivu che lo ha allenato nella seconda parte di stagione a Parma. Bonny nella rosa dell’Inter è considerato il vice di Thuram, ovvero quel calciatore con caratteristiche tecniche importanti capace di segnare e far segnare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
