Cosa sappiamo sulla strage dei braccianti a Scanzano che viaggiavano in 10 dentro un’auto da sette posti

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro braccianti indiani, tra i 20 e i 34 anni, sono morti in un incidente sulla Fondovalle dell’Agri, a Scanzano Jonico. Viaggiavano in dieci su un’auto da sette posti. Sei i feriti, uno grave. La Procura di Matera indaga sulle cause dello scontro con un camion. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo

Novità su alice in borderland stagione 3: ecco cosa sappiamo

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo

Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo

cosa sappiamo strage bracciantiCosa sappiamo sulla strage dei braccianti a Scanzano che viaggiavano in 10 dentro un’auto da sette posti - Quattro braccianti indiani, tra i 20 e i 34 anni, sono morti in un incidente sulla Fondovalle dell’Agri, a Scanzano Jonico ... Segnala fanpage.it

cosa sappiamo strage bracciantiLa strage dei braccianti nel Materano che viaggiavano in dieci dentro un’auto da 7 posti. “Garantire trasporti pubblici” - Quattro indiani morti nel Materano: decessi "in itinere" per l'Inail, ma la loro tragedia racconta le reali condizioni di lavoro in agricoltura ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Strage Braccianti