Cosa le hanno fatto in carcere Flotilla la denuncia su Greta Thunberg dopo l’arresto in Israele

Flotilla, sconcertante retroscena su Greta Thunberg. Mentre arrivano aggiornamenti sulle condizioni degli italiani bloccati in Israele – stanno bene, ma sono “provati” dalle condizioni di detenzione – c’è una rivelazione che riguarda l’attivista svedese. La 22enne ha denunciato all’ ambasciata svedese in Israele le gravi condizioni di detenzione subite dopo l’arresto durante il blocco della Global Sumud Flotilla. A riportarlo è il Guardian, che ha visionato una mail del ministero degli Esteri svedese inviata a persone vicine alla giovane. Nella comunicazione, si descrive una situazione estremamente difficile per la ventiduenne, detenuta in una cella infestata da cimici e con scorte di cibo e acqua insufficienti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

