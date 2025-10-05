cortona il passaggio della modena cento ore spettacolo automobilistico ma anche variazioni alla circolazione

Arezzo, 5 ottobre 2025 – C ortona, il passaggio della «Modena cento ore». Spettacolo automobilistico, ma anche variazioni alla circolazione Dalle 12 alle 16 scatta il divieto di transito in via Nazionale e piazza della Repubblica. Stop al traffico anche sulla Sp34. La gestione del trasporto scolastico Martedì 7 ottobre la gara automobilistica Modena cento ore transiterà da Cortona. L'arrivo della carovana proveniente dall'Umbria è previsto per le ore 13. Gli iscritti sono oltre cento con esemplari dell'automobilismo sportivo del passato fra cui Alfa Romeo degli anni '30, ma anche Porsche del 1957, Ferrari dai primi anni '60, Jaguar e poi Shelby Cobra, Alfa Romeo, Lotus, Ford Mustang, Lancia Stratos, Porsche Carrera e 911, Ferrari 365 Gtb4, Bmw M1 Procar, tanto per citare alcuni modelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

