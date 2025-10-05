Cortona conquista Pechino Giulierini stringe l’accordo

Il viaggio a Pechino di Paolo Giulierini, dirigente dell’Ufficio Cultura del Comune di Cortona, ha segnato un momento cruciale per il futuro del Maec e della città etrusca. Due le tappe principali: la firma del protocollo di intenti con il Capital Museum e la partecipazione al Forum internazionale della Cultura, che hanno proiettato Cortona in un orizzonte globale di scambi e collaborazioni. "L’accordo tra il Capital Museum e il Maec è frutto di una volontà di rilancio del nostro museo nel panorama internazionale, anche nell’imminenza dei tre secoli di Accademia Etrusca", spiega Giulierini. "Già nel 1727 l’Accademia si era distinta per la capacità di collegarsi a una dimensione transnazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

