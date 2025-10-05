Corteo Roma Piantedosi | Ieri 41 agenti feriti ma non perderemo equilibrio
“Ieri abbiamo avuto 41 feriti tra le Forze di polizia. A loro va tutta la vicinanza e la solidarietà del loro ministro ed anche il compiacimento per il loro lavoro. Se qualcuno immagina che possiamo perdere la pazienza o l’equilibrio su questa continua sollecitazione di piazza, si sbaglia di grosso”. Lo scrive su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a proposito del corteo di Roma per la Palestina, degenerato in scontri con la polizia. Ieri abbiamo avuto 41 feriti tra le Forze di polizia. A loro va tutta la vicinanza e la solidarietà del loro ministro ed anche il compiacimento per il loro lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
