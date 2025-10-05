Roma – «Roma lo sa da che parte stare. Con la Palestina dal fiume fino al mare»: quando la manifestazione nazionale per la Palestina parte da Piramide la piazza è già piena. Ma tanta altra gente si unirà nel percorso fino a San Giovanni, tanto che quando la testa del corteo arriva a destinazione le strade sono ancora piene di persone fino al Colosseo e oltre. La presidente del movimento degli studenti palestinesi in Italia, Maya Issa, parla dal carro che apre la marcia mentre il servizio d’ordine fatica a tenere le persone dietro lo striscione con la scritta «Free Palestine» che apre il corteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Corteo pro-Pal a Roma: “Siamo un milione”. Poi la guerriglia degli antagonisti con la polizia: 41 agenti feriti