Corteo pro-Pal a Roma | Siamo un milione Poi la guerriglia degli antagonisti con la polizia | 41 agenti feriti

Quotidiano.net | 5 ott 2025

Roma – «Roma lo sa da che parte stare. Con la Palestina dal fiume fino al mare»: quando la manifestazione nazionale per la Palestina parte da Piramide la piazza è già piena. Ma tanta altra gente si unirà nel percorso fino a San Giovanni, tanto che quando la testa del corteo arriva a destinazione le strade sono ancora piene di persone fino al Colosseo e oltre. La presidente del movimento degli studenti palestinesi in Italia, Maya Issa, parla dal carro che apre la marcia mentre il servizio d’ordine fatica a tenere le persone dietro lo striscione con la scritta «Free Palestine» che apre il corteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

