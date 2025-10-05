Corteo pro-Pal a Roma | Siamo un milione Poi la guerriglia degli antagonisti con la polizia | 41 agenti feriti
Roma – «Roma lo sa da che parte stare. Con la Palestina dal fiume fino al mare»: quando la manifestazione nazionale per la Palestina parte da Piramide la piazza è già piena. Ma tanta altra gente si unirà nel percorso fino a San Giovanni, tanto che quando la testa del corteo arriva a destinazione le strade sono ancora piene di persone fino al Colosseo e oltre. La presidente del movimento degli studenti palestinesi in Italia, Maya Issa, parla dal carro che apre la marcia mentre il servizio d’ordine fatica a tenere le persone dietro lo striscione con la scritta «Free Palestine» che apre il corteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sky tg24. . Tensioni a Roma: il centinaio di manifestanti che si è staccato al termine del corteo per Gaza ha lanciato bottiglie e bombe carta verso le forze dell'ordine in via Merulana. Ordigni esplosivi rinvenuti e sequestrati. Un'auto è stata incendiata dal grupp - facebook.com Vai su Facebook
Corteo Pro Pal oggi a Roma: gli orari, il percorso, i blocchi del traffico e i trasporti deviati - Continuano in tutta Italia, e soprattutto nella Capitale, le manifestazioni a favore della Palestina. ilgazzettino.it scrive
Roma: 262 aresti par vardarbibu Pro Pal gajiena laika - Un violento corteo a Roma ha portato a scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, culminando con l’identificazione di 262 personas. Segnala notizie.it