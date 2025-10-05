Corteo pro Gaza a Roma migliaia di manifestanti al Colosseo Le mmagini dall' alto
(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2025 La manifestazione pro Gaza a Roma ripresa dall'alto dai velivoli delle forze dell'ordine. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Polizia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br
Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”
Tensioni a Roma: il centinaio di manifestanti che si è staccato al termine del corteo per Gaza ha lanciato bottiglie e bombe carta verso le forze dell'ordine in via Merulana. Ordigni esplosivi rinvenuti e sequestrati. Un'auto è stata incendiata dal grupp
Corteo Gaza, centinaia di migliaia a Roma. Tensioni a fine corteo
Scontri al corteo pro Gaza a Roma, gli idranti della Polizia in azione a Santa Maria Maggiore - Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiurare tafferugli.
Un fiume di gente al corteo pro Gaza a Roma, le immagini dagli elicotteri della Polizia - La manifestazione pro Gaza a Roma ripresa dall'alto dai velivoli delle forze dell'ordine.