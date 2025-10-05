Corteo pro Gaza a Roma migliaia di manifestanti al Colosseo Le mmagini dall' alto – Il video

Open.online | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 05 ottobre 2025 La manifestazione pro Gaza a Roma ripresa dall'alto dai velivoli delle forze dell'ordine. In migliaia sono scesi in piazza all'indomani dello sciopero generale per la Flotilla. Polizia Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

