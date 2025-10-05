Corteo per Gaza la Federazione Sindacale di Polizia fa chiarezza sugli scontri al porto di Salerno

Dopo la vicenda degli scontri avvenuti il 3 ottobre all’ingresso del Porto di Salerno risulta indispensabile far giungere, a chi vuole conoscere la verità, le conseguenze per Salerno di quanto accaduto. E’ notorio che da sempre la Polizia di Stato e tutte le Forze dell’Ordine tutelano il diritto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Vi racconto il corteo per Gaza. Quella marea umana risponde alla domanda: "Tu dov'eri mentre uccidevano i bambini?" https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/05/la-bandiera-cucita-da-nonna-i-bus-partiti-allalba-i-cartelli-di-cui-non-si-parla-vi-racconto-il-corteo-per- - X Vai su X

Scontri al corteo pro Gaza che ha sfilato per le vie di Roma, ecco gli idranti della Polizia in azione nei pressi della Chiesa di Santa Maria Maggiore per scongiurare tafferugli. [#IlMessaggero] #roma #corteo #idranti #polizia Vai su Facebook

Sciopero per Gaza e Flotilla, il grande corteo a Firenze: decine di migliaia in piazza, bloccati i binari alle Cure - La giornata di sciopero è stata indetta mercoledì dai sindacati Cgil e Usb, come avevano dichiarato nei giorni scorsi in caso di attacco alle navi della Global Sumud Flotilla, e arriva dopo giorni di ... Scrive 055firenze.it

Sciopero per Gaza e Flottilla a Milano: “Siamo in 100mila”. Tangenziale Est bloccata, secondo mini-corteo in serata. La diretta - “Blocchiamo tutto” è lo slogan di chi è sceso in piazza contro il blocco delle barche umanitarie da parte di Israele e contro il genocidio. Come scrive msn.com