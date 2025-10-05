Corteo per Gaza il video del fiume umano che ha sfilato a Roma
Un milione di partecipanti secondo gli organizzatori. Un fiume umano che si è snodato da piazza della Piramide fino a San Giovanni. Le immagini riprese dagli elicotteri della polizia del corteo per Gaza che c'è stato sabato 4 ottobre a Roma. Una manifestazione pacifica rovinata, nella serata, da. 🔗 Leggi su Romatoday.it
