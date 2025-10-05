Cortei pro Gaza a Torino la polizia carica mentre un manifestante è svenuto a terra colpito da un lacrimogeno – Video

Ilfattoquotidiano.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un manifestante a terra, svenuto, viene circondato e soccorso da attivisti pro Palestina. Poco dopo, però, parte una carica della polizia, apparentemente senza motivo. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro dei social: la clip, diffusa dalla pagina Instagram Cronache Torino, mostra una scena avvenuta venerdì a Torino al termine delle manifestazioni pro-Palestina. Come ricostruito da Repubblica, il ragazzo, poi identificato come Giuseppe Peyron, 27 anni, era a terra, svenuto, perché colpito alla nuca da un lacrimogeno. La polizia, però, secondo il suo racconto lo ha protetto: “Ho visto poi dai video che stavano caricando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

cortei pro gaza a torino la polizia carica mentre un manifestante 232 svenuto a terra colpito da un lacrimogeno 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Cortei pro Gaza a Torino, la polizia carica mentre un manifestante è svenuto a terra (colpito da un lacrimogeno) – Video

In questa notizia si parla di: cortei - gaza

Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno

Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

cortei pro gaza torinoCortei pro Gaza in diretta| Caos treni a Bologna e Firenze, atti vandalici a Torino. Duro scambio Salvini-Landini - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. Segnala msn.com

cortei pro gaza torinoCortei Gaza, la diretta: Cgil: più di due milioni di persone in 100 piazze. A Milano e Torino pietre contro le forze dell'ordine. Cariche e lancio oggetti in autostrada a Bologna - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Cortei Pro Gaza Torino