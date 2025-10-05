Cortei pro Gaza a Torino la polizia carica mentre un manifestante è svenuto a terra colpito da un lacrimogeno – Video
Un manifestante a terra, svenuto, viene circondato e soccorso da attivisti pro Palestina. Poco dopo, però, parte una carica della polizia, apparentemente senza motivo. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro dei social: la clip, diffusa dalla pagina Instagram Cronache Torino, mostra una scena avvenuta venerdì a Torino al termine delle manifestazioni pro-Palestina. Come ricostruito da Repubblica, il ragazzo, poi identificato come Giuseppe Peyron, 27 anni, era a terra, svenuto, perché colpito alla nuca da un lacrimogeno. La polizia, però, secondo il suo racconto lo ha protetto: “Ho visto poi dai video che stavano caricando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: cortei - gaza
Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno
Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv
Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia
Gaza, in quei cortei il grido dei giovani tornati «forza viva» «Vi è orgoglio nel vedere centinaia di migliaia di persone per le strade a reclamare una Palestina libera. I ragazzi che gridano la loro indignazione sono determinati e generosi» Sarah Mustafa - X Vai su X
SCIOPERO GENERALE PRO GAZA, ANNUNCIATI BLOCCHI E CORTEI Doppio corteo venerdì in città a sostegno della Flotilla fermata da Israele. I manifestanti puntano alla tangenziale e al casello di Vicenza est. E le contestazioni arriveranno anche in pro - facebook.com Vai su Facebook
Cortei pro Gaza in diretta| Caos treni a Bologna e Firenze, atti vandalici a Torino. Duro scambio Salvini-Landini - Decine di migliaia di partecipanti ai corteo ma in alcune città la tensione è salita. Segnala msn.com
Cortei Gaza, la diretta: Cgil: più di due milioni di persone in 100 piazze. A Milano e Torino pietre contro le forze dell'ordine. Cariche e lancio oggetti in autostrada a Bologna - 30 Sciopero generale dei lavoratori del comparto pubblico e privato per ... Scrive ilmattino.it