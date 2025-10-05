Cortei pro Gaza a Torino la polizia carica mentre un manifestante è svenuto a terra colpito da un lacrimogeno – Video

Un manifestante a terra, svenuto, viene circondato e soccorso da attivisti pro Palestina. Poco dopo, però, parte una carica della polizia, apparentemente senza motivo. È quanto si vede in un video che sta facendo il giro dei social: la clip, diffusa dalla pagina Instagram Cronache Torino, mostra una scena avvenuta venerdì a Torino al termine delle manifestazioni pro-Palestina. Come ricostruito da Repubblica, il ragazzo, poi identificato come Giuseppe Peyron, 27 anni, era a terra, svenuto, perché colpito alla nuca da un lacrimogeno. La polizia, però, secondo il suo racconto lo ha protetto: “Ho visto poi dai video che stavano caricando. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

