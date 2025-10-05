Cortei per Gaza clima d’odio e striscioni pro Hamas | Si inneggia al terrorismo L’ira del governo | indegno

Quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 ottobre 2025 –  Quella statua in piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, finora era stata al centro di polemiche quasi solo perché, a detta di molti, anche se non soprattutto nel mondo cattolico, è “brutta”. Eppure ieri il monumento a Giovanni Paolo II – che ufficialmente si chiama “Conversazioni“ e pare una tenda o una campana – è diventato il nuovo parafulmine di un dibattito sempre più acceso su quello che il centrodestra di governo qualifica, fuori discussione, come “clima d’odio”, accusa che l’opposizione immancabilmente respinge al mittente. Una scritta (“fascista di m. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

cortei per gaza clima d8217odio e striscioni pro hamas si inneggia al terrorismo l8217ira del governo indegno

© Quotidiano.net - Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno

In questa notizia si parla di: cortei - gaza

Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

Manifestazione per Gaza: Toscana mobilitata, cortei a Firenze, Livorno e Siena

I falsi miti dietro ai cortei - C’è molto da riflettere su quanto è avvenuto per la vicenda di Gaza: direttamente e al margine nelle manifestazioni di piazza. Segnala ilmessaggero.it

Corteo per la Palestina: attesi al Lido di Venezia tremila manifestanti. Sicurezza rafforzata - Clima di attesa oggi al Lido di Venezia, dove nel pomeriggio è previsto un corteo a sostegno della Palestina. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cortei Gaza Clima D8217odio