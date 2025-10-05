Corso di orientamento al lavoro promosso dalla Consulta delle donne di Sant' Egidio del Monte Albino

Al via a novembre il Corso Gratuito di Orientamento al Lavoro Promosso dalla Consulta delle Donne con il patrocinio del Comune di Sant’Egidio Sant’Egidio, 5 ottobre 2025 – La Consulta delle Donne, con il patrocinio del Comune di Sant’Egidio, è lieta di annunciare l’avvio del Corso Gratuito di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: corso - orientamento

! Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i nuovi progetti di #BergamoSviluppo dedicati all’orientamento e alla Formazione Scuola Lavoro per il prossimo anno scolastico. L’in Vai su Facebook

Fiera di Verona, torna JOB&Orienta: 4 giorni dedicati all’orientamento e al lavoro - JOB&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, torna alla Fiera di Verona ... Riporta veronaoggi.it

99 e lode: l’orientamento al lavoro dei giovani parte dall’autovalutazione - Ha sempre pensato di volersi indirizzare verso una carriera da direttrice marketing, ma ha appena fatto un test su PHYD – la piattaforma ... Secondo iodonna.it