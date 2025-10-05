Corrado cronaca dalla Flotilla | Trattati in modo disumano Ma risalirei su quella barca

"Ho avuto paura, sì. Ma lo rifarei, perché posso dire di non essere mai stata così fiera di essere una rappresentante delle isituzioni italiane ed europee come su quella barca della Flotilla. Abbiamo rispettato profondamente lo spirito della nostra Costituzione". Annalisa Corrado (foto), europarlamentare Pd eletta nel collegio Nord-Est, risponde mentre sta sfilando per Gaza nelle strade della Capitale ("Sono molto stanca, ma dovevo esserci"). Il pensiero corre inevitabilmente alla notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando la sua imbarcazione, così come le altre della Flotilla, è stata fermata dall’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corrado, cronaca dalla Flotilla: "Trattati in modo disumano. Ma risalirei su quella barca"

I parlamentari tornati dalla Flotilla: "Trattati come terroristi, in Israele deriva cilena" - Arturo Scotto e Annalisa Corrado del Partito democratico, Marco Croatti del Movimento 5 stelle e Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra hanno incontrato la stampa e annunciato la presentazione ... Come scrive today.it

Meloni, l’attacco di Corrado Formigli a Piazza Pulita sulla Flotilla: “Patria e bandiera solo quando fa comodo” - Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita, Corrado Formigli ha preso una posizione netta sulla vicenda della Global Sumud Flotilla e sulla detenzione di cittadini italiani da parte di Israele. Lo riporta tg.la7.it