Cori da stadio per i terroristi e insulti a Giovanni Paolo II I pro Pal gettano la maschera

Il corteo di Roma esalta il 7 ottobre e imbratta la statua di Wojtyla: «Fascista di m.». Fermati violenti con mazze e ordigni. Auto incendiate e molotov. Agenti feriti: 54 totali. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cori da stadio per i terroristi e insulti a Giovanni Paolo II. I pro Pal gettano la maschera

In questa notizia si parla di: cori - stadio

Cori da stadio per Giorgia, il video dall'Etiopia che fa impazzire la sinistra | GUARDA

Leone al Giubileo dei giovani, bagno di folla e cori da stadio per il corteo in papamobile

Venezia, urla e cori da stadio fino all'alba. I residenti: "Ormai la notte non si può più dormire". VIDEO

Cori da stadio, brindisi e abbracci: festa per la Potenza (Picena) di Acquaroli (Foto/Video) - facebook.com Vai su Facebook

Samp-Inter, cori e insulti per Icardi - Le gradinate dello stadio Ferraris hanno accolto Mauro Icardi con bordate di fischi e insulti per la 'novela' con Wanda Nara, ex moglie dell'attaccante blucerchiato Maxi ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Stadio, tra insulti in chat e mobilitazione in piazza oggi si scoprono le carte - Una mobilitazione "per salvare Milano e non solo lo stadio" promossa dal consigliere del gruppo misto Enrico Fedrighini. Lo riporta ilgiornale.it