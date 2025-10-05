I derby, si sa, sono sempre partite speciali. Sia per i giocatori che per il pubblico. E anche quello di ieri con la Reggiana è stato un match di forte attrattiva: in tribuna autorità, oltre al sindaco Lattuca e il suo vice Castorri, erano presenti diversi azionisti del Cesena, ‘scortati’ da Agostini: Mike Melby in testa e Biagio Scotto (il fratello di Anthony) accanto a lui, ma anche Tony Hsu, presidente e amministratore delegato di 3X4 Genetics (nella foto). Il derby, e la vicinanza anche fra le due città, ha permesso poi a ben 1.213 tifosi da Reggio Emilia di riempire buona parte della curva Ferrovia superiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coreografia dei Distinti e Mike Melby in tribuna