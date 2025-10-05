Corea del Nord Kim in visita a esposizione di armi
Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha partecipato all’inaugurazione di un’esposizione di armi in cui Pyongyang mette in mostra il suo hardware militare. I media statali hanno diffuso nella mattinata di domenica immagini fisse e video di Kim che tiene un discorso e visita la mostra, ma non hanno mostrato video della mostra stessa e delle armi all’interno. Nel suo discorso, Kim ha sottolineato la sua percezione delle minacce provenienti dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Ha avvertito che “ il nemico ” dovrebbe considerare se “il territorio della Repubblica di Corea sia un luogo sicuro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
