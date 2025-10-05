Prosegue anche oggi Corciano Castello di Vino con una grande affluenza di pubblico. In tanti hanno popolato venerdì e ieri le vie del centro storico, confermando il forte legame con una manifestazione che negli anni è diventata appuntamento imperdibile per cittadini, turisti e appassionati. "Questa tredicesima edizione si fonda su due aspetti fondamentali: l’ innovazione e il senso di appartenenza – così Bruno Nucci, presidente associazione Corciano Castello di Vino, durante l’inaugurazione - L’innovazione è ormai un nostro marchio di fabbrica: ci piace creare, sperimentare e offrire ogni anno qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corciano brinda con Castello di Vino: "Il nostro borgo, palcoscenico di gusto"