Coppia di Castelli Calepio muore carbonizzata nell’incidente a Casnigo Grave il 19enne sull’altra auto

Casnigo. Sono Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli, conviventi a Castelli Calepio, le vittime del tragico incidente che si è verificato domenica mattina lungo la Statale 671 della Val Seriana. Pochi minuti dopo le 7, la coppia, a bordo di una Dacia Logan, si è scontrata frontalmente con l’Alfa Romeo Mito guidata da un ragazzo di 19 anni, D.F., residente a Pontenossa, nel tratto tra la rotatoria della Ria da Pì e l’Itema, in territorio di Casnigo. La Dacia, alimentata a Gpl, ha preso fuoco. Gli occupanti sono morti carbonizzati tra le fiamme. Zucchetti, originario di Castrezzato (Brescia), aveva 77 anni; Sangalli, nata a Trezzo sull’Adda (Milano), 69 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

