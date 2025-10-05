Coppa Bernocchi 2025 lunedì 6 ottobre | percorso orari e strade chiuse
Torna l'appuntamento, che vede in prima linea l’Us Legnanese guidata da Luca Roveda, e che fa parte del Trittico Lombardo. Novità dell’edizione 106 è il ritorno del traguardo in via XX Settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto
Si tratta dell'unica corsa professionistica che si svolge interamente in territorio brianzolo e, come da tradizione, apre il Trittico Regione Lombardia (seguiranno Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine) - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Bernocchi - GP Banco BPM 06.10 @DorianGodon Noa Isidore @LabrosseJordan @NansPeters @MittetStaune @BastienTronchon @AndreaVendra #DECATHLONAG2RLAMONDIALETEAM - X Vai su X
Coppa Bernocchi 2025, Legnano pronta ad accogliere la 106esima edizione della classica del ciclismo - Lunedì 6 ottobre grande attesa per la corsa che torna a concludersi in via XX Settembre. Scrive legnanonews.com
106esima Coppa Bernocchi, ecco tutte le variazioni alla viabilità di lunedì 6 ottobre - Il tracciato della corsa vedrà il ritorno del traguardo in via XX Settembre, che sarà chiusa per tutta la giornata soltanto nel tratto fra le vie San Bernardino e Rossini ... Secondo legnanonews.com