Coppa Agostoni 2025 vince Adam Yates

Sport.quotidiano.net | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 ottobre 2025 – Il Trittico Lombardo 2025 si apre con la Coppa Agostoni 2025 che, tanto per cambiare, vede il successo della UAE Team Emirates-XRG, a quota 89 vittorie in stagione. Per una volta, cambia il protagonista, oggi assente giustificatissimo: mentre Tadej Pogacar trionfa nella prova in linea élite degli Europei di ciclismo 2025, il suo compagno di squadra Adam Yates si impone sul traguardo di Lissone.   La cronaca della gara.   Per il britannico, nel 'derby in famiglia' con il gemello Simon quest'anno oscurato dal clamoroso trionfo al Giro d'Italia 2025, la vittoria odierna è la numero 2 in stagione, ottenuta davanti a Carlos Canal e a Simone Velasco, ma la giornata si era aperta con una maxi fuga con protagonisti Rafal Majka, Rémy Rochas, Lorenzo Milesi, Mauri Vansevenant, Davide Piganzoli e Jonathan Caicedo, a loro volta poi raggiunti da Ivo Oliveira, Ion Izaguirre, Paul Lapeira, Nans Peters, Fausto Masnada, Huge De La Calle, Sergio Chumil, Andreas Leknessund e Alessandro Fancellu: plotone impreziosito poi dagli stessi Yates e Canal, che rompono gli indugi e l'armonia a 50 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa agostoni 2025 vince adam yates

© Sport.quotidiano.net - Coppa Agostoni 2025, vince Adam Yates

In questa notizia si parla di: coppa - agostoni

Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare

Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse

Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia

coppa agostoni 2025 vinceCoppa Agostoni 2025, vince Adam Yates - Il Trittico Lombardo 2025 si apre con l'acuto del britannico: secondo Canal e terzo Velasco. Come scrive msn.com

coppa agostoni 2025 vinceCoppa Agostoni 2025, Adam Yates wins - The 2025 Lombard Trittico opens with a strong performance by the Briton: Canal takes second and Velasco third. Segnala sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Coppa Agostoni 2025 Vince