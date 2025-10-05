Coppa Agostoni 2025 vince Adam Yates
Roma, 5 ottobre 2025 – Il Trittico Lombardo 2025 si apre con la Coppa Agostoni 2025 che, tanto per cambiare, vede il successo della UAE Team Emirates-XRG, a quota 89 vittorie in stagione. Per una volta, cambia il protagonista, oggi assente giustificatissimo: mentre Tadej Pogacar trionfa nella prova in linea élite degli Europei di ciclismo 2025, il suo compagno di squadra Adam Yates si impone sul traguardo di Lissone. La cronaca della gara. Per il britannico, nel 'derby in famiglia' con il gemello Simon quest'anno oscurato dal clamoroso trionfo al Giro d'Italia 2025, la vittoria odierna è la numero 2 in stagione, ottenuta davanti a Carlos Canal e a Simone Velasco, ma la giornata si era aperta con una maxi fuga con protagonisti Rafal Majka, Rémy Rochas, Lorenzo Milesi, Mauri Vansevenant, Davide Piganzoli e Jonathan Caicedo, a loro volta poi raggiunti da Ivo Oliveira, Ion Izaguirre, Paul Lapeira, Nans Peters, Fausto Masnada, Huge De La Calle, Sergio Chumil, Andreas Leknessund e Alessandro Fancellu: plotone impreziosito poi dagli stessi Yates e Canal, che rompono gli indugi e l'armonia a 50 km dal traguardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
