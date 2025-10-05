Lissone (Monza Brianza), 5 ottobre 2025 – Vittoria in solitaria per Adam Yates nella Coppa Agostoni - Giro delle Brianze, giunta al 78esima edizione. Il britannico dell' UAE Team Emirates-XRG si è imposto sul traguardo di via Matteotti a Lissone con un vantaggio di 1'15" sullo spagnolo Carlos Canal (Movistar), secondo, e con oltre due minuti di distacco rispetto all'italiano Simone Velasco (XDS Astana), terzo. La Coppa Agostoni - Giro delle Brianze che si è corsa oggi, domenica 5 ottobre, ha aperto il tradizionale Trittico Lombardo che proseguirà domani con la Coppa Bernocchi, nel Legnanese, e si concluderà martedì con la Tre Valli Varesine, la corsa più prestigiosa che vedrà al via, tra gli altri il campione del mondo Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa Agostoni 2025: Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Lissone