Coppa Agostoni 2025 | Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Lissone
Lissone (Monza Brianza), 5 ottobre 2025 – Vittoria in solitaria per Adam Yates nella Coppa Agostoni - Giro delle Brianze, giunta al 78esima edizione. Il britannico dell' UAE Team Emirates-XRG si è imposto sul traguardo di via Matteotti a Lissone con un vantaggio di 1'15" sullo spagnolo Carlos Canal (Movistar), secondo, e con oltre due minuti di distacco rispetto all'italiano Simone Velasco (XDS Astana), terzo. La Coppa Agostoni - Giro delle Brianze che si è corsa oggi, domenica 5 ottobre, ha aperto il tradizionale Trittico Lombardo che proseguirà domani con la Coppa Bernocchi, nel Legnanese, e si concluderà martedì con la Tre Valli Varesine, la corsa più prestigiosa che vedrà al via, tra gli altri il campione del mondo Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: coppa - agostoni
Lissone aspetta la Coppa Agostoni 2025: da Gimondi al messicano Del Toro, una gara che fa ancora sognare
Coppa Agostoni 2025, domenica 5 ottobre 2025: percorso, orari e strade chiuse
Coppa Agostoni, a Lissone scatta il conto alla rovescia
LIVE Coppa Agostoni 2025 in DIRETTA: pochi minuti alla partenza ufficiale - - X Vai su X
Avviso alla cittadinanza – 78ª Coppa Agostoni Domenica 5 ottobre 2025 Si RICORDA alla cittadinanza che, domenica 5 ottobre, dalle ore 13:40 alle ore 16:30 potranno verificarsi disagi alla viabilità, in quanto i corridori effettueranno 4 giri dello stesso - facebook.com Vai su Facebook
Ciclismo, Adam Yates trionfa alla Coppa Agostoni. Terzo posto per Velasco - Ennesimo trionfo stagionale della squadra emiratina, che festeggia il successo nella Coppa Agostoni 2025 grazie ... Si legge su oasport.it
Coppa Agostoni 2025: Adam Yates vince in solitaria sul traguardo di Lissone - Il britannico si impone nella 78esima edizione della corsa brianzola, prima tappa del Trittico Lombardo. Secondo msn.com