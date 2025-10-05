Convocati Juve per il Milan | la scelta ufficiale su Thuram e Bremer prima chiamata per Pedro Felipe! La lista completa

Convocati Juve per il Milan: tutte le scelte di Tudor in vista del big match dei bianconeri, prima chiamata per Pedro Felipe. La notizia che nessuno voleva è arrivata: Gleison Bremer non ce la fa. La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il big match di questa sera contro il Milan (ore 20:45) e il nome del difensore brasiliano non compare nell’elenco. Una tegola pesante per Igor Tudor, parzialmente mitigata dal recupero di Khéphren Thuram e da una novità assoluta in difesa. Come si temeva, la botta al ginocchio subita contro l’Atalanta si è rivelata più ostica del previsto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Milan: la scelta ufficiale su Thuram e Bremer, prima chiamata per Pedro Felipe! La lista completa

Pedro Felipe Juve, prima convocazione in Prima squadra contro il Milan! Storia, ruolo e caratteristiche tecniche, chi è il difensore della Next Gen chiamato da Tudor con i ... - Chi è il difensore della Next Gen chiamato da Tudor Un sogno che si avvera, una convocazione che sa di premio e di futuro. Lo riporta juventusnews24.com