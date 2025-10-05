Convegno su Contratto di fiume e di costa | strumento di partecipazione e sviluppo del territorio

Messinatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza edizione del prestigioso convegno organizzato dallo Studio Legale Ceraso 2C al Castello Gallego di Sant’Agata di Militello. Un appuntamento di primissimo piano che spesso ha offerto, anticipandoli, novità su temi di interesse nazionale come lo scorso anno, con l’intervento da remoto del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: convegno - contratto

Contratti di fiume, convegno ad Alghero. Balzarini: "Un'opportunità di crescita per i territori che li adottano" - "I contratti di fiume rappresentano una opportunità per i territori che li adottano in grado di restituire protagonismo alle comunità locali attraverso un ruolo attivo nella ... Da regione.sardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Convegno Contratto Fiume Costa