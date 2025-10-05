Controversia sul gay moment di LeFou in La Bella e la Bestia secondo Bill Condon

Il film del 2017 diretto da Bill Condon, Beauty and the Beast, rappresenta uno dei più grandi successi tra le trasposizioni live-action delle produzioni Disney. Con un incasso globale di oltre 1,26 miliardi di dollari e una valutazione positiva del 71% su Rotten Tomatoes, il film ha riscosso grande consenso tra pubblico e critica. Nel corso della sua distribuzione sono emerse alcune controversie legate a specifiche scelte narrative e interpretative. le controversie attorno alla scena gay in Beauty and the Beast. la dichiarazione di bill condon e la reazione pubblica. In occasione dell’uscita del film, Bill Condon, regista e autore della versione cinematografica, annunciò che sarebbe stata inserita “una scena esclusivamente gay” per il personaggio di LeFou, interpretato da Josh Gad. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

La Bella e la Bestia, LeFou è un personaggio queer? Josh Gad taglia corto: "Se fossi gay, sarei inc**zato!" - action de La Bella e la Bestia in cui LeFou balla con un uomo ha scatenato a suo tempo un vespaio. Scrive comingsoon.it

