Controlli nelle zone rosse allontanati altri undici stranieri dal parco Ducale

Parmatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri della Compagnia di Parma, nell’ambito di una lunga serie di servizi pianificati e coordinati dal Comando Provinciale, anche nei giorni scorsi hanno dato continuità ai controlli delle zone rosse, presidiando il Parco Ducale e alcune zone della città, note per l’aggregazione e bivacco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

