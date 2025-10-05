Controlli della Polizia chiusa una pizzeria in città vecchia

Tarantini Time Quotidiano Controlli della Polizia di Stato che, con la consolidata collaborazione con il personale della locale ASL e dei tecnici di Enel Distribuzione, ha ispezionato alcune attività commerciali in Città Vecchia, con particolare attenzione a bar e ristoranti. In una pizzeria in Via Garibaldi il personale della Divisione Polizia Amministrativa ha riscontrato gravi carenze igienico sanitarie ivi compreso la mancanza della documentazione sulla conformità dell’approvvigionamento idrico. In un attiguo deposito anch’esso con evidenti carenze strutturali ed igienico sanitarie, sono stati ritrovati oltre 200 kg di alimenti privi della prevista etichettatura sulla tracciabilità del prodotto ed accatastati in modo confuso e non conforme alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

