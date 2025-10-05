Controlli Alto Impatto nell’area nord di Napoli | denunce sanzioni e sequestri nella movida
Operazione dei Carabinieri a Giugliano, Marano, Casoria, Melito e Mugnano. Notte di controlli intensificati nell’area nord della provincia di Napoli. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno svolto un servizio straordinario nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, mirato a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e a garantire la sicurezza nei luoghi della movida. Servizi straordinari per la sicurezza nella movida. Le verifiche hanno interessato i comuni di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Casoria, Melito e Mugnano, con il supporto dei militari del Gruppo di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: controlli - alto
Controlli ad “alto impatto” nelle marine. In 71 sottoposti all’etilometro, veicolo sequestrato
Movida ad “alto impatto“. Notte di controlli mirati a Terni
Ferragosto, controlli potenziati nella Riserva di Punta Aderci: vietati campeggio, fuochi e musica ad alto volume
*Polizia, operazione ad alto impatto a Battipaglia* ? Controlli effettuati nella giornata di ieri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #polizia #territorio #attività #contrasto #fenomeni #stato #operazione #alto - facebook.com Vai su Facebook
OPERAZIONE AD “ALTO IMPATTO” A BATTIPAGLIA: CONTROLLI A TAPPETO DELLA POLIZIA DI STATO La Polizia di Stato di Salerno nella giornata del 3 ottobre 2025 ha effettuato una vasta operazione ad alto impatto... - X Vai su X
Firenze, proseguono i servizi interforze ad alto impatto: controlli alla stazione e alle Cascine - Proseguono a Firenze i servizi interforze ad alto impatto, ovvero servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e ... Segnala 055firenze.it
Alto impatto, un sabato sera di controlli in città - Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio denominato “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti sv ... Si legge su latinaoggi.eu