Controlli Alto Impatto nell’area nord di Napoli | denunce sanzioni e sequestri nella movida

Operazione dei Carabinieri a Giugliano, Marano, Casoria, Melito e Mugnano. Notte di controlli intensificati nell’area nord della provincia di Napoli. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno svolto un servizio straordinario nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, mirato a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e a garantire la sicurezza nei luoghi della movida. Servizi straordinari per la sicurezza nella movida. Le verifiche hanno interessato i comuni di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Casoria, Melito e Mugnano, con il supporto dei militari del Gruppo di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it