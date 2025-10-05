Controlli Alto Impatto nell’area nord di Napoli | denunce sanzioni e sequestri nella movida

Puntomagazine.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione dei Carabinieri a Giugliano, Marano, Casoria, Melito e Mugnano. Notte di controlli intensificati nellarea nord della provincia di Napoli. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno svolto un servizio straordinario nell’ambito dell’operazione “Alto Impatto”, mirato a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e a garantire la sicurezza nei luoghi della movida. Servizi straordinari per la sicurezza nella movida. Le verifiche hanno interessato i comuni di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Casoria, Melito e Mugnano, con il supporto dei militari del Gruppo di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: controlli - alto

Controlli ad “alto impatto” nelle marine. In 71 sottoposti all’etilometro, veicolo sequestrato

Movida ad “alto impatto“. Notte di controlli mirati a Terni

Ferragosto, controlli potenziati nella Riserva di Punta Aderci: vietati campeggio, fuochi e musica ad alto volume

Firenze, proseguono i servizi interforze ad alto impatto: controlli alla stazione e alle Cascine - Proseguono a Firenze i servizi interforze ad alto impatto, ovvero servizi straordinari di controllo del territorio predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e ... Segnala 055firenze.it

controlli alto impatto nell8217areaAlto impatto, un sabato sera di controlli in città - Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio denominato “Alto impatto”, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti sv ... Si legge su latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Controlli Alto Impatto Nell8217area