Controlli a tappeto dei Carabinieri | sequestri denunce ed espulsioni
Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di devianza e illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, le attività vengono svolte attraverso servizi ad ampio respiro che interessano, di volta in volta, settori e comuni ritenuti maggiormente a rischio. In tale contesto, negli ultimi giorni, a Mirabella Eclano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i controlli sul territorio, predisponendo numerosi posti di controllo e mirate perquisizioni che hanno consentito di identificare centinaia di persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: controlli - tappeto
