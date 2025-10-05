Controlli a tappeto dei Carabinieri | sequestri denunce ed espulsioni

Anteprima24.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di devianza e illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, le attività vengono svolte attraverso servizi ad ampio respiro che interessano, di volta in volta, settori e comuni ritenuti maggiormente a rischio. In tale contesto, negli ultimi giorni, a Mirabella Eclano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i controlli sul territorio, predisponendo numerosi posti di controllo e mirate perquisizioni che hanno consentito di identificare centinaia di persone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

controlli a tappeto dei carabinieri sequestri denunce ed espulsioni

© Anteprima24.it - Controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestri, denunce ed espulsioni

In questa notizia si parla di: controlli - tappeto

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia

Stretta su degrado, spaccio e locali irregolari: controlli a tappeto e una denuncia

Controlli a tappeto sulle strade di montagna

Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce, sequestri e sanzioni - Le strade di Barra, quartiere dell’area orientale di Napoli, sono state pattugliate dai Carabinieri della Compagnia di Poggioreale in un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Come scrive ilcrivello.it

controlli tappeto carabinieri sequestriBlitz dei Carabinieri a Barra: sequestri, denunce e maxi-multe nell’area orientale di Napoli - Controlli straordinari nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli: sanzioni a esercizi commerciali, droga sequestrata e un’auto fermata ... Si legge su 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Controlli Tappeto Carabinieri Sequestri