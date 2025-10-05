Contrasto finito male calciatore sbatte la testa e non ricorda il suo nome E’ in codice rosso

Cortona, 5 ottobre 2025 – Attimi di paura nei minuti finali della partita di Terza Categoria Pietraia–Chiusi, di oggi pomeriggio in località Pietraia, nel comune di Cortona. Un giovane calciatore del Chiusi, poco più che ventenne, è finito a terra dopo un contrasto aereo ed è rimasto ferito in modo serio. Tutto è successo in un attimo: i due giocatori si sono alzati in volo per colpire di testa un pallone alto, ma nella ricaduta il ragazzo del Chiusi ha battuto violentemente la testa sul terreno di gioco. Quando i compagni si sono avvicinati, era confuso e non ricordava nemmeno come si chiamava. 🔗 Leggi su Lanazione.it

