Continassa Juve | sciolti i dubbi su Bremer e Thuram in vista del Milan le possibili scelte di Tudor

Juventusnews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Gleison Bremer  non ce la fa. La  Juventus  ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il big match di questa sera contro il  Milan e il nome del difensore brasiliano non compare nell’elenco. Una tegola pesante per  Igor Tudor, parzialmente mitigata dal recupero di  Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve sciolti i dubbi su bremer e thuram in vista del milan le possibili scelte di tudor

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: sciolti i dubbi su Bremer e Thuram in vista del Milan, le possibili scelte di Tudor

In questa notizia si parla di: continassa - juve

Comolli Juve, quattro problemi da risolvere entro l’inizio del raduno: alla Continassa è scattato il conto alla rovescia

Rugani Juve, quale futuro per il difensore rientrato dal prestito all’Ajax? Ecco cosa filtra al momento dalla Continassa

Continassa Juve: bianconeri in vacanza dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club

Juve, i tre dubbi di Tudor dopo il mercato - È il momento delle nazionali e della rincorsa al Mondiale 2026 ma alla Continassa si guarda già alla ripresa del campionato e al prima salita della stagione, ... Si legge su corrieredellosport.it

È ufficiale, terremoto Juve: lascia la Continassa e va via! - La Juventus ha ritrovato in Dusan Vlahovic un centravanti efficace in grado di fare la differenza al momento opportuno. Scrive diregiovani.it

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Sciolti Dubbi