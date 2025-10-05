Continassa Juve | sciolti i dubbi su Bremer e Thuram in vista del Milan le possibili scelte di Tudor

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Gleison Bremer non ce la fa. La Juventus ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il big match di questa sera contro il Milan e il nome del difensore brasiliano non compare nell’elenco. Una tegola pesante per Igor Tudor, parzialmente mitigata dal recupero di Khéphren Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: sciolti i dubbi su Bremer e Thuram in vista del Milan, le possibili scelte di Tudor

