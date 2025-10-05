Conte | Vittoria importante ci dobbiamo abituare al doppio impegno Champions e Serie A
Tempo di lettura: 2 minuti “Il doppio impegno tra campionato e Champions nel nostro percorso è nuovo, non siamo abituati dallo scorso anno. Abbiamo aggiunto per questo 9 giocatori nel mercato per strutturare la rosa, ma devono giocare e integrarsi bene “. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo il successo 2-1 sul Genoa, in un match difficile come la vittoria 3-2 con il Pisa dopo l’esordio in Champions. “ Lo scorso campionato – ha detto Conte – è stato vinto in maniera straordinaria ma questa è la nostra stagione più complessa perché inserire nove giocatori a Napoli in un ambiente scudetto non è facile, vengono da ambienti diversi e, tranne de Bruyne, hanno bisogno di giocare e alzare il livello per migliorare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
