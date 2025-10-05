Conte | Tanti nuovi acquisti è l' anno più difficile per noi Hojlund possibile crack

5 ott 2025

Il tecnico del Napoli dopo il 2-1 al Genoa sottolinea la difficoltà di quest'inizio per i tanti arrivi: "De Bruyne in panchina all'inizio per semplice turnover, Hojlund ha margini di crescita importanti, deve lavorare perché ha la possibilità di diventare un crack e lo sta dimostrando". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Conte: «Tanti calciatori hanno scelto di venire per scattare di carriera, dovrò fargli raggiungere il picco»

Conte: «Tanti calciatori hanno scelto di venire per scattare di carriera, dovrò far raggiungere loro il picco»

Fuochi d’artificio e tanti messaggi per la festa di Antonio Conte

conte tanti nuovi acquistiL’asse De Bruyne-Hojlund salva Conte in Europa: il Napoli batte lo Sporting Lisbona. Il tecnico: “Non ho niente da dire a Kevin” - Tanta fatica, ma anche una grande reazione dopo il pareggio: "Se non fossimo stati squadra oggi sarebbe ... Riporta ilfattoquotidiano.it

conte tanti nuovi acquistiGazzetta - Conte si sfoga - Su Gazzetta si parla anche di Conte: Il tecnico  ha chiesto pazienza per una squadra con 9 nuovi acquisti e ha voluto tutelare soprattutto  i giovani. Scrive tuttojuve.com

